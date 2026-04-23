Complicada es la situación del exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) Piero Corvetto y en cualquier momento sería detenido por la Policía a raíz de las graves irregularidades en la distribución de material electoral durante las elecciones del 12 de abril.

Piero Corvetto pide garantías para su vida, al alegar que sufre amenazas.

Sin embargo, la principal “amenaza” es que se le dicte detención preliminar.

Pedido

Al respecto, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, informó que la noche del martes el Ministerio Público oficializó la solicitud de detención preliminar contra Corvetto y otros funcionarios electorales, y se aguarda que el juez de turno anuncie la fecha de la audiencia para evaluar el pedido.

“Eso queda a la decisión del juez, que debe resolver a la brevedad posible”, señaló, al confirmar que Corvetto entregó voluntariamente, a la Fiscalía Anticorrupción, sus pasaportes italiano y peruano.

Fuga

Con esa acción y otras, como fijar su domicilio y ponerse a disposición de la Fiscalía para colaborar en las investigaciones, Corvetto busca reducir los elementos de sospecha sobre su eventual peligro de fuga que abone para su detención preliminar.

Sin embargo, Corvetto tendrá un problema de no contar hoy con un trabajo formal y conocido, ya que ese elemento suele ser considerado por el Poder Judicial para, sin arraigo laboral, enviar investigados a detención o prisión.

Aunque las pesquisas son preliminares, el fiscal anticorrupción Raúl Martínez investiga el delito de colusión debido a un presunto favorecimiento a la empresa Servicios Generales Galaga, encargada del reparto del material electoral.

Doloso

“Hemos concluido, por el momento, que la conducta de Corvetto es dolosa. Por ello, se ha solicitado el informe de la Policía para que la Fiscalía requiera al Poder Judicial la detención. Lo que se disponga dependerá del Poder Judicial”, dijo Gálvez.

Acotó que, ante las irregularidades en la jornada electoral del 12 de abril, la Fiscalía atribuye a Corvetto la presunta comisión de “colusión ilegal, delitos electorales y omisión de funciones” durante su gestión como jefe de la Onpe.