La modelo Angie Jibaja, utilizó sus redes sociales para brindar su opinión sobre la conductora Magaly Medina, quien en la última edición de su programa habló sobre la complicada situación que atraviesa José Luis Cachay Ramos al denunciar que una clínica local le está exigiendo el monto de S/ 40 mil soles para poder internar a su hermano Cesar Mori Cachay −conocido como ‘Puchito’− por haber contraído el coronavirus.

“Lamentablemente las clínicas lucran con la salud de las personas. O sea nos están pidiendo solo por 5 días 22 mil soles, y por el tratamiento 40 mil soles. Nosotros no tenemos ese dinero, trabajamos en la calle y lo poco que hemos reunidos no nos quieren recibir. O sea, si la persona no tiene el dinero prácticamente fallece”, enfatizó.

Y es que para la popular ‘chica de los tatuajes’, la ‘Urraca’ debió expresarse mejor sobre la ayuda que necesita el familiar del cómico.

“Voy hablar de la bocona, porque por eso no te vas a sentir insultada. Habló del sobrino de Cachay (…) ¿Qué necesidad tienes para poder subir imágenes de el hombre que tiene ahorita un problema grave y que necesita ayuda? Es horrible estar entre la vida y la muerte. Ayuda, pero de la manera correcta. Espero que todos nos pongamos la mano en el pecho”, manifestó la polémica modelo.

