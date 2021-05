La modelo Angie Jibaja reapareció en las redes sociales para denunciar que estaría siendo víctima de chantaje con un video de su pasado.

A través de Instagram, la ‘chica de los tatuajes’ comentó que alguien estaría intentando dañarla: “Quiero hacer un aviso público: a todas las personas que me quieran perjudicar, a todas las personas que quieran dañar mi imagen en este momento que yo estoy saliendo adelante, que estoy tratando de hacer las cosas bien, que las estoy haciendo bien, que estoy comenzando, que no soy rica ni mucho menos”.

“Ojo conmigo, que la gente no es tonta y la gente sabe y la gente me conoce perfectamente. O sea, que si por ahí me quieren chantajear o quieren hacerme algo”, agregó.

Por esta razón, Angie Jibaja advirtió que todos conocen “su pasado” y afirmó que las personas detrás de este chantaje deberían tener cuidado:

“Tengan mucho cuidado porque mi pasado es mi pasado y el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Así que más bien ojo y tengan cuidado con quien se meten, yo soy una hija de Dios”.

La modelo afirmó que se trataría del mismo video con el que intentaron chantajearla meses atrás: “Cuando llevaron un video mío y querían chantajearme, la misma Magaly Medina hizo esa denuncia pública”.

Fotos y videos: Instagram Angie Jibaja

TE PUEDE INTERESAR