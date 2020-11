La modelo Angie Jibaja está feliz pues ha logrado firmar un contrato con una empresa de Miami, con la cual venderá contenido exclusivo.

A través de sus redes sociales, Angie Jibaja compartió la notica y explicó un poco más sobre el proyecto. “Mis amores quiero contarles que firme un contrato con una compañía de Miami se llama Unlok.me. Les cuento de que se trata .Es como Instagram. Puedo colgar fotos videos canciones todo, pero es un contenido exclusivo”.

Angie Jibaja dijo que por eso se alejará un poco de las redes sociales, pues su objetivo es trabajar y lograr ahorrar dinero para poder cuidar a sus hijos. “Amores quiero que entiendan, yo debo vivir, ahorrar dinero para forjar el futuro de mis hijos”.

“No me han llaman para ningún proyecto. Ellos están acostumbrados a hacer dinero con el mundo sin pagarles, y yo no trabajo gratis ... Perdón por no subir mucho contenido aquí. Mi gente hermosa, espero que me entiendan. Debo trabajar”, agregó la modelo.

Como se sabe, actualmente la custodia de sus hijos la tiene su expareja Jean Paul Santa María. “Estoy creada para demostrar que sí se puede. Que te pueden herir, te pueden lastimar, las consecuencias de algo que te dolió muchísimo, puede llevarte al sufrimiento más profundo de tu ser”, agregó.

Ahora, Angie Jibaja se muestra más animada. “Definitivamente! Lo pasado, pisado. Me siento tan feliz de sentir que cada vez me recupero más! Esta semana fue increíble paso a paso, firme y segura, agradecida a Dios. Mis errores ahora son nada a cómo estaba. Gracias a todos por los ánimos que siempre me dieron”.

