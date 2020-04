Totalmente preocupada. La madre de Angie Jibaja, Maggie Liza, revela que la modelo habría abandonado la clínica San Pablo para que no se incremente la deuda. Recordemos que venía estando internada desde el último viernes debido a un ataque a mano armada que realizó Ricardo Márquez Michieli, hiriéndola en el brazo, glúteo e ingle.

“No he podido hablar con ella, se salió de la clínica. Ayer pidió su alta bajo su responsabilidad (entre las 5 y 6 de la tarde) y le dijo por teléfono a su hermana (Cielo) que se iba para que la deuda no crezca más. No entiende, no pude hablar con ella para explicarle, solo sé que está mal. Cielito está llorando y triste, no pudo subir (a la habitación donde estaba Angie) porque había una amiga que estaba con ella", manifestó.

Asimismo, Maggie, quien se encuentra actualmente en Chile, comenta que no sabe del paradero de su hija, solo que se fue con una amiga, quien le llevó ropa a la clínica.

“Me imagino que su amiga la llevó a su casa. La verdad, no sé cómo llegó allí, sé que le llevó ropa a Angie... Dios quiera que mi hija no se ponga mal”, expresó a Trome.

“Esa chica (Leydi Mejía) se hace la tonta y solo perjudicó más a mi hija. Solo quiero que mi hija esté bien y que la ayuden, estoy lejos (en Chile). ¡Por favor!”, concluyó.

Cabe recalcar que la ‘chica de los tatuajes’ no posee un seguro de salud, por lo que los gastos en dicha clínica habrían salido muy altos. Según informa la mamá de Angie, se ha pagado S/ 7 mil soles y se hizo un compromiso para cancelar lo restante en etapas.

