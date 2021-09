La modelo Angie Jibaja volvió a arremeter contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, pero esta vez también insultó a su hermana, Cielo Liza.

A través de las historias de Instagram, la ‘chica de los tatuajes’ señaló: “Por favor entiendan la figura... Ok si yo estoy mal como dicen, ¿por qué nadie ve lo bueno de mí?”.

Según Angie Jibaja, sus hijos deberían estar con sus tíos y no con Jean Paul Santa María: “Ellos solo mienten sobre todo, y me he visto en la necesidad de mostrar pruebas. Entonces que mis hijos vayan con mi tía y mi tío. Que ellos les encanta”.

Poco después, Angie Jibaja aseguró que el “Ministerio de la Familia” le había pedido que guarde silencio: “Perdón, ministerio de la familia, que hoy me dijeron cállate y no hables de este tema con una primera... ojo, primera invitación por un WhatsApp prestado, pidiéndome rápidamente después que el rey Santa María, qué hizo? Que en dos días lo escucharon y me pidieron esto”.

La ‘chica de los tatuajes’ también lanzó un dardo contra su hermana Cielo, quien pidió que los niños se queden con Jean Paul Santa María:

“Saben todo lo que pasé, y las mil veces que me paré. Muchas, pero cuando los días meses y años pasaban, y no me dejaba ni hablar con ellos. Porque la primera que manipuló al ministerio y a mis niños fue Cielo, mi dulce hermanita. Ignorante, mala, básica, no tiene argumentos ni pruebas”.

“Salió a hablar a Magaly porque mis hijos se pidieron. ¿Qué??? Es cómplice de JP y de Romina, están usando a mis tesoros para seguir lastimándonos”, aseguró Angie Jibaja.

