¡Fuertes declaraciones! Angie Jibaja utilizó sus redes sociales para defenderse nuevamente de los presuntos ataques de Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, quienes han comentado que la modelo debería “rehabilitarse” por el bien de sus dos pequeños hijos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la popular ‘chica de los tatuajes’ dejó bien en claro nuevamente que ella no es una persona drogadicta, ni dependiente a alguna sustancia tóxica.

“No quiero nada, solo la oportunidad de dejar bien claro que no soy drogadicta, ni adicta, que no me gustan las fiestas ni lugares públicos, que no me gusta la TV basura, que nunca quise ser señalada, que odio a la gente falsa y creída, odio la injusticia”, comenzó escribiendo en sus historias.

“Me gusta la sensación de vacío y tristeza cuando llevo un luto y soy cobarde o no he sido lo suficientemente fuerte para estar consciente. Ante una situación así, prefiero lo más fuerte para el dolor, pero así como duele, la cura es tan simple como el amor”, agregó.

En ese sentido, Angie Jibaja también se calificó como una “sobreviviente”, haciendo referencia al ataque a mano armada que sufrió por parte de un anciano, motivo por el que terminó internada en la clínica.

“El don que Dios me dio, fue ser sobrevivientes y en eso encaja bien bailar, actuar, sonreír, pero no como payasa de nadie, hoy puedo decir que si fuera por mi chau...”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO