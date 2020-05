La modelo Angie Jibaja vuelve nuevamente a las noticias tras superar los impactos de bala que le dio Ricardo Márquez, un anciano de 75 años, que la atacó en plena cuarentena.

Ayer, Angie Jibaja lloró en sus redes sociales al ver a su hija llamar “mamá” a Romina Gachoy, la esposa de Jean Paul Santa María.

Para Magaly Medina, a la modelo le gusta dar pena y hasta la tildó de “drogadicta”. Incluso, la periodista resaltó que los hijos de Angie Jibaja no pasan hambre.

Por ello, Angie Jibaja respondió a la 'urraca' fiel a su estilo:

"Que hable de su agresión, qué pena que doy, gracias a Dios, no me ha abandonado y no fueron dos balazos fueron 4".

“Ese alma que tú tienes, la addicción se cura, bocona horrible, fea mujer, terriblemente fea de alma, en vez de hablar de un feminicidio, fueron cuatro balazos para tu información y no tengo porque estar dando pena, solo que ¿por qué no pones el contexto, cómo son las cosas?”.

“¿Te gusta meter bombas, bocona? Estoy como el ave fénix yo no tengo que sentarme en un programa para hacer maldades por tanto tiempo”.

