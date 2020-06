La periodista Magaly Medina tuvo como invitados a Lady Mejía y Ricardo Márquez Ridoutt para hablar sobre el fatídico hecho ocurrido el viernes santo, donde un sujeto de 75 años atacó a mano armada a Angie Jibaja.

Sin embargo, la popular ‘Urraca’ se mostró bastante desconcertada con las nuevas declaraciones de la amiga de la ‘chica de los tatuajes’, quien cambió un poco la versión de los hechos.

“Hace un momento me dijiste que ella me dijo que no diga más de las drogas, bueno estoy aclarando que no es exactamente como lo has dicho. En tu programa se ventila y se deja ver que yo estoy diciendo que ellos se han estado drogando”, dijo la luchadora.

Al escuchar estas palabras la figura de ATV le increpó por qué ahora cambiaba sus declaraciones, cuando en un primer momento aseguró que Angie y Ricardo Márquez consumían drogas juntos.

“Yo en ningún momento he dicho que se han estado drogando. He dicho que han estado dos días de boleto porque el señor me dijo que Angie no le deja dormir dos días, pero en mi delante nunca se han drogado y eso yo lo he dicho firmemente”, sostuvo tajantemente Lady.

Medina se molestó con Mejía y le indicó que estaba diciendo otra cosa a raíz de que habló con Jibaja, quien le pidió que ya no mencionara el tema de las drogas.

“Entonces ahora me vas a decir que estabas ahí y me vas a cambiar el testimonio que nos diste esa primera vez: ‘Magaly ahí se encontraron todo tipo de drogas’. Ahora resulta que tú te fuiste a una reunión donde todos tomaban el té”, expresó sarcásticamente.

