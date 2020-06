Tras las recientes declaraciones de Angie Jibaja en sus redes sociales, donde critica fuertemente a la periodista Magaly Medina por haber tenido una entrevista en exclusiva con Ricardo Márquez, sujeto de 75 años que atacó a mano armada a la modelo; la popular ‘Urraca’ no dudó en defenderse a su manera.

Y es que recordemos que la popular ‘chica de los tatuajes’ a través de su cuenta oficial de Instagram subió varios stories donde calificó de “bocona y bruja" a la conductora de ATV.

“¿Qué le pasa a esta mujer? Oye bruja bocona, no entiendo, aquí hay un tema de feminicidio, cuatro balazos, un ataque a dos policías, que tanto show Magaly. Has tu show en otro lado, deja de ser abusiva, no eres madre, eres una bruja bocona, mala. Te han pagado, bruja de m***”, fueron las palabras de la ‘chinita’.

Por su parte y fiel a su estilo, Medina dijo no ser como los otros periodistas que sienten “pena” por la modelo, sino que muy por el contrario su objetivo es mostrar todas las versiones de la historia.

“Lo que a ella no le gusta es que hablen, una historia tiene varios lados. Nosotros como periodistas debemos conocer todas las versiones y entregarle al público las declaraciones de la víctima y del villano. Tú quieres que yo venga, como hacen otros: ‘pobrecita Angie, hay que ayudarla’ , yo no puedo hacer eso, yo me debo al público, no a ti”, manifestó.

