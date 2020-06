El integrante de “Esto es Guerra”, Mario Irivarren, aclaró que no se pronunciará sobre su expareja, Ivana Yturbe y su actual relación con el futbolista, Beto Da Silva. El chico reality fue pareja de la joven modelo durante varios años, tiempo en el que terminaron y se reconciliaron varias veces.

“¿Qué opino sobre Ivana y su relación? De mi vida privada no voy a dar declaraciones, me reservo todos los comentarios”, señaló el también empresario, quien también prefirió no referirse a los comentarios de Magaly Medina, quien aseguró que él retomará su relación con Yturbe cuando acabe la cuarentena.

Paciencia

Lejos de “EEG”, el modelo pasa la cuarentena en su domicilio. Irivarren explicó que, entiende la situación que pasan varios peruanos, pero también es importante mantener la calma durante el estado de emergencia por el COVID-19.

“Proyectarme a hacer algo, sin saber cómo va a responder la economía, es todo tan incierto. Hay que tener paciencia y buen humor. La situación es difícil para millones de peruanos. Estamos viviendo algo inimaginable”, sentenció Irivarren, quien aún mantiene comunicación con los integrantes del reality ‘Esto es guerra’.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: ambulantes se aglomeran en calles de Lima