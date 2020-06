Magaly Medina le respondió a Yahaira Plasencia luego que la salsera cuestionó su labor como periodista.

La “urraca” recordó que la salsera anunció el “live” como si fuera ese mismo día, sin aclarar que había sido grabado antes:

“Ella miente y yo tengo que investigar (...) Acá en este programa de investigar no me puedes venir a decir a mí, no me puedes denigrar ni decir que este programa no lo hace", dijo muy seria la “urraca”.

Incluso, Magaly Medina recordó que el presidente Martín Vizcarra está siendo cuestionado por Richard Swing, investigación que nació en “Magaly TV La firme":

”Ahorita, el propio presidente de la República está en tela de juicio por una investigación que salió de este programa".

En ese sentido, Magaly Medina destruyó a la salsera llamándola “aprendiz de cantante" y dijo que Yahaira no era quién para cuestionarla como periodista; además, le recordó que ha visto pasar por su programa a muchos cantantes que en la actualidad nadie los recuerda:

”Discúlpame, a mí ninguna aprendiz de cantante me va a venir a decir lo que yo en términos periodísticos voy a hacer o cómo manejo mi programa, que acá harta experiencia tenemos y hemos visto pasar por este programa, en todos los años que tiene, cantantes cientos que hoy día ya ni siquiera nadie recuerda sus nombres”.

