Angie Jibaja reapareció en las redes sociales para arremeter, una vez más, contra Jean Paul Santa María y Romina Gachoy.

“No me gusta hablar de mi vida personal pero créanme que si no lo hago, no se hace absolutamente nada”, comentó la “chica de los tatuajes” en sus historias de Instagram.

Según Angie, diariamente intenta comunicarse con sus hijos pero ellos no le responden: “Yo solo quiero pedirle al Ministerio que siempre estén pendientes de mis hijos. Yo intento comunicarme con ellos y diariamente no responden, pueden pasar muchos días y no sé nada de ellos. Cómo quisiera conversar con Romina, como quisiera conversar con Jean Paul, no como adultos civilizados pero como padres, pero no, es imposible, no quieren”.

Asimismo, Angie Jibaja acusó a Jean Paul y Romina de dar preferencia a su pequeño hijo. Para demostrar su teoría, mostró una foto de su hijo durmiendo junto a su hermanito.

Foto: Instagram Jean Paul Santa María

“Se ve muy claro que duerme incómodo y su hijito de ellos está super acomodado”, dijo Angie sobre esta foto.

“Siempre los traté a los 3 por igual pero a los más chiquitos más por igual. Siempre por sus cumpleaños un regalo era para los dos no solamente para uno”, explicó.

También criticó que Jean Paul Santa María haya elogiado la inteligencia de su hijo menor: “Hacen una publicación para su bebé, que los felicito, que es un Einstein, le hace un pedido a la NASA para que puedan verlo. ¿Pero y mis hijos? No me los puedo imaginar observando eso, ellos están acostumbrados a que los traten por igual, mis hijos también son unos genios”.

“Que el Ministerio no cometa un error, que siempre esté haciendo exámenes psicológicos a mis niños y a mí si quieren”, agregó.

Angie Jibaja acusa a Jean Paul Santa María - diario OJO

