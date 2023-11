Angie Jibaja decidió romper su silencio y se refirió a la grave denuncia de Vanessa Porturas, quien asegura que la modelo dejó su departamento completamente destrozado.

Y es que según la propietaria, la popular ‘chica de los tatuajes’ habría armado una fiesta en su propiedad, pese a que en la reglas del alquiler estaba estipulado que las reuniones sociales estaban prohibidas.

Asimismo, la propietaría también mencionó que encontró bolsas y restos de drogas tirados por el suelo.

Frente a la fuerte acusación, Angie Jibaja fue consultada por un reportero del programa de Magaly Medina, a quien le negó todo tipo de hecho.

“Yo no he estado en un AirBnB, yo he estado hospedada en un hotel. Ahora, si por ahí no sé, tienen registro que yo he estado ahí, tienen fotos, tienen pruebas, no sé, está mi nombre... Sí he estado en el AirBnB, pero el mes pasado que vine, me sorprende, ¿estás seguro que me han denunciado a mí?”, comentó.

