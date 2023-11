Giuseppe Benignini, también conocido como ‘El Principito’, reapareció en redes sociales para expresar su enojo hacia Carlos Cacho. El modelo “confirmó” que tuvo una aventura con el conocido estilista para captar la atención del público y negar que hayan tenido algo en alguna ocasión.

El popular ´Principito’ saltó a las pantallas de la televisión peruana al mantener una relación sentimental con Michelle Soifer. Sin embargo, aclaró que conoció a Cacho a través de Richard Dulanto en un desfile.

“ Sí, señores (fui amante). Carlos Cacho tuvo razón, yo estuve con él. Ya que este tema ha generado tanta pasión, le gusta el morbo. Les voy a contar la historia ”, comenzó aclarando Giuseppe a través de su plataforma de TikTok.

Además, el modelo aseguró que fue el estilista, quien siempre lo buscó y le escribía en redes sociales con mensajes cariñosos y emojis de corazones o cariñosos. “ Luego de esa foto del 2018, Carlos Cacho comienza a seguirme en Instagram y ha enviarme corazones, me comentaba las stories . Máximo cuatro o cinco veces le respondí, hablamos de lo más normal. Él dice que estuvo conmigo, pero muéstrame algo ”, agregó.

‘Principito’ exige que Carlos Cacho muestre pruebas

Benignini desafió a Carlos Cacho a presentar pruebas concretas que respalden la existencia de un romance entre ellos. Además, acusó al estilista de acosarlo y ofrecerle regalos materiales para mantener su supuesta relación, incluso sugiriendo que Cacho le prometió oportunidades en la televisión.

“ Yo de boca puedo estar con Shakira, pero muéstrame prueba, alguna conversación. Quien era intenso eras tú, quien me escribía, eras tú, quien me acosaba, eras tú, quien quería de todas las formas, eras tú. Me ofreciste dinero, ropa, que me iba a llevar a la tele. Entonces, esta es mi versión ”, explicó.

En un tono fuerte, ‘El Principito’ rechazó las insinuaciones sobre su orientación sexual, destacando que vive en el 2023 y que, de ser gay, no tendría problema en admitirlo. También compartió detalles sobre su actual relación y ridiculizó a aquellos que difunden rumores sin fundamento.

“ Para todos que andan comentando que soy gay, estamos en el 2023, es mi vida, no es la de ustedes, si fuera gay, no tendría problemas en decirlo. Es mi trasero, pero como no lo es, salgo a aclarar este tipo de cosas. No tengo masculinidad frágil, ahora tengo una pareja, nos reímos. Estos cabr... frustrados. De la boca puedes estar con el mundo entero, pero esto no hace nada ”, sentenció.

