La periodista y conductora de TV, Lorena Álvarez, dio detalles de lo ocurrido la noche del miércoles 8 de noviembre en el Estadio Alejandro Villanueva, a donde llegó para alentar a la blanquiazul en la final de la Liga 1 2023.

“Hola. Buenos días. Yo ya un poco más tranquila porque ayer fue un día difícil, y no porque perdió Alianza, la U jugó muchísimo mejor y era justo que gane, felicitaciones al compadre por el triunfo. Fue duró por lo que pasó después del segundo gol. Yo justo me levanté de mi asiento y todo fue un caos, la gente empezó a correr, nadie sabía por qué corrían. Trataron de abrir las puertas, y la Policía decía que no podían salir. Se escuchaba como balas afuera. La gente asustada dentro”, puntualizó.

“Fue horrible. Y en medio de esa situación, no se sabía si se podía salir. En verdad, sentí mucho miedo, en un país en el que es muy fácil sentirse inseguro, un lugar en el que me sentía segura era el estadio, incluso llevo a mi hijo, por cosas del destino no pudo ir”, contó.

Álvarez también consideró que todo lo ocurrido fue una falta de respeto, no solo para la hinchada de Alianza Lima, sino también para la de Universitario.

“Finalmente, logramos salir como a las 10: 30 p.m. y estuvimos intentando salir como hace media hora. No es nada bonita esta situación. Pueden decirme exagerada, yo lo viví y eso es como lo siento, es una sensación muy fea. Fue una falta de respeto a la hinchada, y también una falta de respeto a los hinchas de Universitario, quienes tenían derecho de ver”, sentenció.