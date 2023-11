Génesis Tapia sorprendió a propios y extraños al revelar que se encuentra internada de emergencia en la Unidad de Cuidados Intensivos debido a su delicado estado de salud. Y es que la abogada compartió una imagen desde una cama de hospital y vestida con una bata blanca.

En ese sentido, la exchica reality publicó en sus redes sociales un pantallazo de una videollamada, donde se le ve escuchando sus clases virtuales universitarias.

“Otra vez me toca hacer clases hospitalizadas, pero ahora desde UCI. Para el que cree todo es posible, no me para nadie”, se lee en la historia de su cuenta oficial de Instagram.

“Buen día a todos, les agradezco mucho. Tener tantos mensajes de aliento evidencia una vez más lo bendecida que soy por tener el cariño de todos ustedes”, agregó.

No obstante, Génesis Tapia no ha compartido la razón exacta de por qué la internaron, pero sí señaló que podría recibir el alta si el tratamiento continúa progresando de manera adecuada.

TE PUEDE INTERESAR