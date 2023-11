Alvaro Rod estrena la versión cumbia de su nueva canción “Este salud va por ti”, el tema de su autoría que ya supera el medio millón de reproducciones en su canal de YouTube, además de ser estrenada también en salsa y balada.

“Para todos los que fuimos soldados caídos en algún momento es un himno. La infidelidad es un tema que identifica a muchos en estos tiempos. Este salud va por ti, es una canción que habla de una traición, pero la vida continúa y hay que pasar la página a pesar del dolor que conlleva esto”, precisó el artista.

Alvaro Rod escribió su nuevo tema en un momento en el que el cielo le regaló un tiempo de inspiración para escribir de amor y traición.

Para el cantante, esta es la primera vez que realiza tres versiones de una de sus canciones. Precisamente, “Este salud va por ti”, en el género de la cumbia, marca el inicio de una nueva etapa en su carrera musical.

“De hecho, es mi primera cumbia inédita, me siento muy agradecido con el cariño a mis canciones, gracias a eso puedo seguir apostando por lanzar temas de mi autoría. No sé si alguna vez se hizo tres versiones de una canción, pero me siento muy feliz por la aceptación”, concluye.

