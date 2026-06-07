Durante el vuelo a España para cumplir una visita que se prolongará hasta el 12 de junio, el pontífice León XIV bromeó con los periodistas sobre fútbol y reconoció que, aunque el papa “es de todos los equipos”, Robert Prevost “es del Real Madrid”. No dio mayores detalles.

Cuando el peruano-estadounidense fue elegido papa en mayo de 2025, el club merengue le felicitó mediante un comunicado, deseándole “un futuro venturoso al frente de la Iglesia católica y de la comunidad cristiana”.

León fue recibido en Madrid por los reyes Felipe VI y Letizia y pronunció su primer discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático. Por la tarde, visitó el centro social de Cáritas y encabezó una vigilia de oración en la Plaza de Lima, donde se reunieron más de 600 mil asistentes.

Llamado a los jóvenes

Durante la vigilia pidió a los jóvenes que sean la chispa de la humanidad nueva ante “el vacío de la indiferencia y del conformismo, ante la violencia de la guerra y de la mentira”.

“Que viva el papa!”, se escuchó gritar a los jóvenes al terminar la vigilia y después de que León se retiró del escenario en medio de fuegos artificiales.