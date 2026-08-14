En el mercado peruano, donde muchas compañías aún ajustan sus esquemas híbridos y revisan cómo usar mejor sus espacios, esta discusión empieza a ganar terreno. La oficina deja de ser solo una dirección o un conjunto de escritorios.

Durante años, la oficina corporativa estuvo asociada a una fórmula bastante conocida: escritorios alineados, salas de reunión, algunas áreas comunes y una distribución pensada más en la ocupación que en la forma real de trabajar. Ese modelo empieza a cambiar. Hoy, muchas empresas buscan espacios que reflejen mejor su cultura, su ritmo de operación y la experiencia que quieren ofrecer a sus colaboradores.

La conversación ya no se limita a cuántos metros cuadrados necesita una compañía. También incluye cómo se distribuyen los equipos, qué momentos requieren presencialidad, qué tipo de colaboración se quiere promover y cómo el espacio puede reforzar la identidad interna de la organización.

La oficina también comunica cultura:

En modelos híbridos, la oficina tiene menos margen para ser un espacio neutro. Si los trabajadores no están todos los días en el mismo lugar, cada visita debe aportar algo más que una estación de trabajo. Puede ser integración, aprendizaje, mentoría, reuniones clave, concentración o contacto con la cultura de la empresa.

Claudio Hidalgo, presidente de WeWork Latinoamérica, sostiene que la arquitectura del espacio está cada vez más vinculada a las expectativas de los equipos. “Las organizaciones deben diseñar espacios físicos pensados para la colaboración, la mentoría y el bienestar, no solo filas de escritorios”, señala.

Ese cambio también responde a una disputa más amplia por talento. La oficina se vuelve parte de la marca empleadora: habla de cómo una empresa trabaja, qué prioriza y qué experiencia ofrece a quienes forman parte de ella. Un espacio rígido puede transmitir distancia o burocracia; uno mejor adaptado puede favorecer conexión, pertenencia y agilidad.

Espacios diseñados para operar distinto:

Esta tendencia no significa que las empresas estén dejando de lado las oficinas. Más bien, están buscando que funcionen mejor. El reporte global “The Global Fortune 500 Flex Space Report Q3 2026” de WeWork muestra que el 92% de las grandes empresas del Global Fortune 500 que usan su red elige oficinas dedicadas. Además, cerca del 90% de los asientos ocupados por estas compañías corresponde a ese formato.

La lectura es clara: las grandes empresas siguen necesitando espacios propios, pero buscan que sean más flexibles, personalizables y alineados con sus formas de trabajo. En algunos casos, eso implica oficinas cerradas para equipos completos; en otros, espacios colaborativos, salas especializadas, zonas silenciosas, áreas de bienestar o configuraciones que puedan cambiar según el crecimiento o los proyectos.

Para WeWork, esta demanda ha llevado a trabajar con empresas de distintos tamaños y sectores en configuraciones más específicas. A nivel regional, la compañía atiende desde profesionales independientes hasta operaciones corporativas de gran escala, incluyendo espacios dedicados para compañías que necesitan reflejar su identidad, procesos y cultura interna.

Del espacio físico a la experiencia interna:

El diseño de una oficina ya no se evalúa únicamente desde la eficiencia inmobiliaria. También se mide por su capacidad para mejorar la experiencia del empleado, facilitar la colaboración y sostener la cultura en equipos más móviles.

Hidalgo explica que las empresas deben mirar la experiencia del colaborador con el mismo rigor con el que durante años observaron la experiencia del cliente. “Las organizaciones que diseñen entornos internos significativos, flexibles y alineados con las expectativas de sus equipos estarán mejor preparadas para competir por talento”, agrega.

En el mercado peruano, donde muchas compañías aún ajustan sus esquemas híbridos y revisan cómo usar mejor sus espacios, esta discusión empieza a ganar terreno. La oficina deja de ser solo una dirección o un conjunto de escritorios. Cada vez más, se convierte en una herramienta para expresar cultura, ordenar la operación y construir una experiencia laboral más consistente.