Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Vega de 39 años, que nos escribe desde San Martín de Porres.

Vega (39 años, SMP). Buenos días, doctora Moro. Déjeme decirle que sigo sin entender a las mujeres. No suelo ser un hombre romántico, pero cuando me gusta una chica trato de ser detallista y complacerla. Precisamente, hace unos días fue el cumpleaños de mi exsaliente y me animé a enviarle unas flores de una conocida cadena de florerías. Ella vive en Miraflores, así que imagine la inversión que realicé.

Sin embargo, cuando vi los estados de WhatsApp de esta chica, cuyo nombre prefiero no mencionar, me di cuenta de que había publicado fotos de los regalos que le habían hecho llegar, pero menos el mío. Me sentí herido y publiqué un meme sobre la indiferencia, exclusivamente para que ella lo viera.

Observó el estado en cuestión de minutos y, para mi sorpresa, publicó la imagen de unas flores marchitas con el siguiente mensaje: “Si las flores son recibidas de alguien que de verdad te quiere, no se marchitan tan rápido”.

Después de esos mensajes, dejamos de hablarnos por un tiempo, hasta que ella empezó a reclamarme por esas y otras acciones que, según me advirtió, le incomodaban. Quería, por ejemplo, que dejara mis zapatos fuera de su sala, que leyera más libros, como lo hace ella, y que no tomara tanto.

Pensé en bloquearla, doctora, pero no lo hice. La última vez discutimos por WhatsApp durante casi una hora, mientras yo estaba en una reunión con unos amigos. Ellos se dieron cuenta de que estaba desconectado y me recomendaron que la olvidara.

Al principio, solo me gustaba físicamente, pero me temo que, en el fondo, hay sentimientos. ¿Qué cree que debo hacer?