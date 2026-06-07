Un llamado a los partidos políticos, para esperar con paciencia los resultados de la segunda vuelta presidencial de hoy formuló el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo.

En Radio Nacional, emplazó a Fuerza Popular y a Juntos por el Perú, los dos partidos en la segunda elección presidencial, a actuar con responsabilidad y esperar con tranquilidad los resultados oficiales que entregará el sistema electoral.

Responsabilidad

“A las dos organizaciones políticas y sus líderes les pido actuar con responsabilidad; esperen los resultados con paciencia, porque el sistema electoral actúa objetivamente, con transparencia e independencia, pensando en garantizar el derecho al voto y en fortalecer la democracia y el Estado de derecho”, dijo.

Burneo también exhortó a la ciudadanía a participar con confianza en la jornada electoral de hoy y a acudir a votar de manera masiva.

Presiones

Aceptó que, durante el procesamiento de las actas y la resolución de las controversias electorales, el pleno del JNE estará sujeto a “presiones” que, empero, no afectarán su independencia.

“El JNE va a actuar con objetividad, como lo viene haciendo en la primera instancia, en el pleno del jurado, con independencia, además, porque nosotros no vamos a estar ajenos a presión, pero no nos vamos a dejar presionar en todo momento, ni en ninguna circunstancia”, aseveró Burneo.

Además, Burneo afirmó que el JNE hizo “un gran trabajo articulado” con la Onpe para garantizar la “normalidad” en esta segunda vuelta.