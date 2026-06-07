Como garantes de la correcta marcha de la segunda vuelta presidencial entre Keiko Fujimori (Fuerza Popular) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), 587 observadores internacionales, de 23 misiones electorales y organizaciones de asistencia técnica, participan en las elecciones de hoy domingo en todo el país.

Provenientes de varios países, se distribuyen en diferentes puntos del territorio nacional para sus labores de observación y seguimiento. Con credenciales del JNE pueden ingresar a locales de votación y observar la marcha de todo el proceso, incluidos sufragio y escrutinio.

Las misiones invitadas para observar el proceso son la Unión Europea (UE), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Asociación de Organismos Electorales Mundiales, el Centro Carter, y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel).

Mejoras

Omar Awapara, secretario general de Transparencia, resaltó que las coordinaciones entre el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) ha mejorado para la segunda vuelta electoral tras los problemas presentados en la jornada del pasado 12 de abril.

“Otro punto que queremos destacar es que ha habido también una mejora en la comunicación entre las autoridades del sistema electoral en el conjunto de ONPE, Reniec, Jurado Nacional de Elecciones y que ese flujo de comunicación debería también ayudar a prevenir y anticipar cualquier problema que pueda surgir hoy o mañana de cara al proceso electoral”, señaló. Indicó que la jornada de este domingo será menos compleja debido a la simplificación de la cédula de votación y a ajustes