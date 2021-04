Angie Jibaja estuvo como invitada especial en el programa “Amor y Fuego”, donde hizo unas fuertes revelaciones sobre la vida que estarían llevando sus dos pequeños hijos, quienes actualmente viven con su padre Jean Paul Santa María, y su pareja, Romina Gachoy.

“Es un tema muy fuerte del que no puedo hablar. Se van a morir el día que se enteren. No puedo tocar ese tema mientras mis bebitos sigan ahí, pueden estar, o más bien corren peligro, por eso no puedo decir nada”, comenzó diciendo.

“Simplemente la amenaza pública está, a mis hijos solo los quiero enteros, con vida, nada más, ya su cabecita lo que hicieron, ya está hecho, pero van a terminar presos los dos y pobre de ustedes que le sigan llenando de cosas las cabecitas a mis hijos, por favor”, agregó con la voz entre cortada.

En ese momento, Rodrigo González y Gigi Mitre se mostraron bastante sorprendidos con estas declaraciones, y le consultaron a la modelo por las últimas imágenes que ella misma publicó donde se le ve disfrutando de momentos con sus hijos.

“Me engañaron. Cuando cedieron fue poco a poco, ha sido un trabajo que yo he tenido que hacer. Tengo que tener pruebas, bases, argumentos para decir lo que estoy diciendo, ya las tengo, pero aún falta. Cuando vuelva a tener a mis hijitos tengo que recuperar su niñez, su espontaneidad, su inocencia, su humildad, porque están totalmente mal. Me toca reconstruir sus corazones otra vez. Las torturas psicológicas que él me hacía a mi, que ahora se las haga a sus hijos no pues, es horrible”, manifestó.

“Ya no me dejan verlos, ni hablar son ellos por teléfono, simplemente porque no quise conciliar con ellos ni retirar la denuncia que tengo contra él”, finalizó.

Angie Jibaja hace fuertes revelaciones sobre sus pequeños hijos - Ojo

TE PUEDE INTERESAR