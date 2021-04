Angie Jibaja rompió en llanto en Instagram luego de las declaraciones de su hermana Cielo Liza, quien señaló al programa “Amor y fuego” que las denuncias de maltrato de la ‘chica de los tatuajes’ son inventos y aseguró que sus sobrinos están en perfecto estado junto a su padre, Jean Paul Santa María.

“¿Cuánto te han pagado? ¿No te basta con todo lo que yo toda la vida te he podido apoyar? (...) Supuestamente eras mi hermana, me ha chocado mucho”, fueron las duras palabras de Angie Jibaja contra su hermana, a quien llamó “Judas” por traicionarla y llamarla “enferma” públicamente.

Asimismo, la ‘chica de los tatuajes’ aseguró que su hermana se va a arrepentir de haber apoyado a Jean Paul Santa María y Romina Gachoy, ya que ella es la “mejor madre que ha existido”.

“Qué linda se te veía en el set hoy día, no te he visto pero me han contado. No puedo creer que hayas apoyado a esas personas, se van a arrepentir, de verdad, no vas a poder salir ni a la esquina porque de verdad, el daño que me ha hecho a mí y a mis hijos es tan grande. Siempre he sido la mejor mamá que ha existido en este mundo”, señaló Angie Jibaja entre lágrimas.

La ‘chica de los tatuajes’ también arremetió contra su expareja y su esposa, Romina Gachoy: “Jean Paul, no seas cobarde. Oye, Romina, no seas tan ‘Cruella de Vil’, no usen a mis hijos para decirme cosas”.

VIDEO RECOMENDADO

Johanna San Miguel se pronunció ante los resultados electorales

Johanna San Miguel se pronunció ante los resultados electorales

TE PUEDE INTERESAR