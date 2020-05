La modelo Angie Jibaja volvió a causar polémica, pero esta vez por subir un video bailando junto un joven y dejando una reflexión sobre el ataque a mano armada que sufrió por Ricardo Márquez hace más de un mes y que la dejó por varios días internada en una clínica local.

“Si te caes levántate. Dios le da las batallas más fuertes sus mejores a sus mejores guerreros. El 12 de abril me dispararon a quema ropa con 4 balazos, 1 en el colon, otro en el glúteo, el otro la ingle, por último uno me rozó el brazo y codo. Esta es una nueva oportunidad de vida. Sé que pronto, si sigo así sana fortaleciéndome, estaré con mis hijos", escribió en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que varios usuarios comenzaron a criticarla por haber salido frente a cámara en su estado aún delicado. “¿No te duele moverte así?”, “Espero que esta vez sí sea cierto”, “Estás muy flaquita”, fueron algunos de los comentarios por parte de los cibernautas.

Frente a esta ola de críticas, la popular ‘chica de los tatuajes’ se pronunció a través de sus redes y decidió mostrar las secuelas de las heridas de bala que tiene.

“Tengo cuatro balazos, tres fueron profundos, pero ¿qué interesa eso? Lo que interesa es que me he recuperado. Deberían estar felices porque estoy bailando después de lo que me pasó. Está sano, porque si fuera una drogadicta, una adicta, se estarían pudriendo (las heridas) pero como me estoy cuidando, están perfectamente bien y por eso me he sanado rápido”, manifestó.

Angie Jibaja muestra sus heridas de bala - Ojo

