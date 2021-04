¡Fuertes declaraciones! Cielo, la hermana de Angie Jibaja, declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego” y desmintió tajantemente todo tipo de declaración por parte de la modelo, quien aseguró que Jean Paul Santa María y Romina Gachoy estarían “maltratando” de alguna manera a sus dos pequeños hijos.

“Tiene un problema, tiene una enfermedad psicológica, psiquiátrica, ella no está en sus facultades. Siento mucha pena por lo que está pasando Jean Paul porque en serio lo siento, me duele ver a mi hermana destruir y decir esas cosas”, comenzó diciendo Cielo.

“Lamentablemente ese es nuestro vía crucis de toda mi familia que tenemos que pasar. A mi Angie me ha dicho que le ha querido robar a sus hijos. Se le ve cómo habla, cómo está vestido, cómo está su aspecto, ella no está bien. No habla, no razona, no puede hacer una oración que sea lógica”, agregó.

La hermana de la popular ‘chica de los tatuajes’ también sorprendió al defender la labor que vienen cumpliendo Jean Paul Santa María y Romina Gachoy como padres de los pequeños Gia y Janko, a quienes cuidó durante dos años.

“Romina y Jean Paul les han enseñado y son muy cuidadosos, son súper prendidos a sus clases, cumplen todas sus tareas. A él nadie lo está ayudando, Angie no le está pasando dinero, hace cuatro años que no le da ni un sol por sus hijos”, comentó.

“Jean Paul es afortunado de tener a Romina, ella se ha ganado a los niños a puro amor, son muy responsables y eso es gracias a Jean Paul y Romina. Los niños son felices, están muy bien”, finalizó diciendo.

