La bailarina Angye Zapata reveló que Josimar la llamó luego de que ella decidió presentarse en el programa “Magaly TV la firme” para confirmar que fue pareja del salsero.

Durante su primera entrevista con Magaly Medina, Angye Zapata contó que Josimar le dijo “te amo” y al día siguiente apareció con su novia María Fe Saldaña.

El último viernes, la bailarina reveló a la ‘urraca’ que Josimar lo llamó, en presencia de María Fe Saldaña, para reclamarle.

“Me dijo que por qué había salido a hablar tantas cosas, que por qué he dicho que él me dijo a mí “te amo” un 4, como mencioné ayer. Su enamorada estaba ahí al costado”, afirmó.

La joven también contó que no se amilanó: "(le respondí) que yo no tenía por qué mentir y le dije que le mandaba la captura, se puso nerviosa. Me dijo “ya pues, mándamela”, le dije “ya okey, te la mando, no hay ningún problema, yo no he salido a hablar nada que no sea verdad”.