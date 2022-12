Fuertes declaraciones. Anthony Aranda rompió su silencio y decidió declarar para las cámaras de “Amor y Fuego”, donde no dudó en expresar su molestia hacia Ethel Pozo y sus críticas.

Y es que recordemos que la hija de Gisela Valcárcel señaló que sintió “escalofríos” cuando vio bailar al ‘Activador’ junto a Melissa Paredes en “El Gran Show”.

“Si pues, cierta conductora que se empeña en siempre volver al tema (el ampay con Melissa), no entiendo por qué, hay una intención muy mala. Me causa gracia la verdad, esa señora habla de mi y se espanta, es como si yo le hubiera hecho algo”, comenzó diciendo para Willax TV.

En ese sentido, el coreógrafo señaló que de repente Ethel tendría algo personal contra él, pero que no pensaba responderle por respeto a que es mujer.

“No tengo ni idea, pero bueno, es su papel, su personalidad, no sé, no la conozco y no pienso hablar mal de una mujer (...) Es preocupante cómo se expresa. Yo creo que hay cosas que ni siquiera hay que comentarlas, porque son tan evidentes, que solo se ven”, sentenció.

