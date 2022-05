La modelo Antonella de Groot, exesposa de Mauricio Diez Canseco, repareció en las redes sociales y reveló que bajó casi 10 kilogramos de peso luego de dar a luz a su hijo hace poco más de dos semanas.

A través de Instagram Stories, la influencer se mostró muy feliz por su recuperación: “Ando motivada porque el día martes, que me sacaron los puntos, aproveché en pesarme en la balanza del ginecólogo (...) y me quedé súper feliz porque ahí es donde me pesaba siempre y he bajado 9 kilos”.

“Así que dejar de comer como camionero, más la lactancia y estoy comiendo más sano, tomando full agua y la verdad es que también ya no ceno mucho, pico algo muy pequeño, un snack y después a dormir. Ya no tengo ese hambre insaciable que tenía embarazada, está ayudando súper bien”, acotó.

La modelo también respondió algunas preguntas de los usuarios. “¿Cuánto pesabas en el embarazo y cuánto ahora?”, cuestionó un cibernauta.

“Llegué a pesar 84, ahora 75 y espero bajar 5 kg más al menos”, contó Antonella de Groot.

La expareja de ‘Brad Pizza’ explicó que inició el embarazo algo subida de peso, aunque espera bajar los kilos extra: “Comencé con 77 (ya estaba subida jajaja) y terminé con 84″, indicó Antonella de Groot.

