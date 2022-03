La exesposa de Mauricio Diez Canseco, Antonella de Groot, celebró su baby shower semanas antes de dar a luz a su segundo hijo, quien se llamaría Gonzalo.

Así lo dio a conocer Antonella de Groot, quien compartió fotos de la celebración al lado de su pareja. “Un poco de lo que fue el baby shower de #babyGonz es increíble como se pasó tan rápido el tiempo!! Compartiendo con nuestros seres queridos”, indicó.

A través de Instagram, los usuarios preguntaron a Antonella de Groot si planeaba convertirse en madre otra vez. “Te vas a ligar? O quisieras tener más hijos?”.

“No me voy a ligar, pero sí me cuidaré, ahora no quiero más hijos, 2 es más que suficiente”, comentó la modelo.

Asimismo, sobre la posibilidad de tener una niña, Antonella de Groot respondió: “Llevo dos veces con la ilusión de que sea mujercita, pero Dios decide! Creo que me quedaré con las ganas de tener una Antoñita”.

