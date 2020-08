Antonio Banderas confirmó que dio positivo a la COVID-19. Esta noticia la dio a conocer a través de su cuenta de Twitter, justo cuando celebraba su cumpleaños número 60.

Este fue el comunicado del actor:

“Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus,

Me gustaría añadir que me encuentro relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual y confiado en recuperarme lo antes posible siguiendo las indicaciones medicas que espero me permitan superar el proceso infeccioso que sufro.

Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir, descansar, y seguir haciendo mis planes para comenzar a darle significado a mis recién entrenados 60 años”.

Quiero contaros lo siguiente... pic.twitter.com/u579iBVLM0 — Antonio Banderas (@antoniobanderas) August 10, 2020

