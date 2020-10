Roxana Valiente, la mamá de la última hija del cantante Antonio Cartagena llegó hasta su departamento en Surco, con un tremendo cartel para exigirle, el pago de la pensión de alimentos, ya que no le deposita desde el mes de abril.

“El señor hasta ahora no se hace cargo. La hija la hicimos entre los dos, lo justo es que se haga responsable de la mitad. Yo ya estoy cansada de resolverlo todo”, señaló. Aunque el salsero no salió a atenderla, su camioneta se encontraba en el lugar, según informó el programa “Magaly TV, La Firme”. “Antonio te podrás esconder de mí; pero no de la Justicia. Cumple con tu hija”, reclamó.

ANTONIO CARTAGENA SOLO QUIERE DAR 350 SOLES

Finalmente, Roxana Valiente dijo que el intérprete de ‘Que tiene él’ alegó ante las autoridades correspondientes que solo recibe 1,200 soles de pago y por tanto nada más quiere darle 350. “Con esto no alcanza. La bebé necesita ropa, juguetitos y chequeos”, finalizó.