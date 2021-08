¡Muy tierno! Antonio Pavón reveló durante una entrevista en “Magaly TV, La Firme” qué le dijo su hijo Antoñito al ver a sus padres juntos como familia. Desde que Sheyla Rojas llegó a España, los tres se han mostrado inseparables en redes sociales.

Al respecto, el exchico reality aseguró que su hijo fue el más emocionado de todos tras la reconciliación de sus padres.

“Las palabras de los niños son sinceras”, empezó contando el torero muy emocionado a Magaly Medina, quien lo felicitó por primar la felicidad de su hijo.

“Hoy antes de irse a dormir, me dio un abrazo que me conmovió. Me dice ‘papá, eres el mejor papá del mundo. Ahora que tú y mamá están juntos, soy el hijo más feliz del mundo’”, señaló Antonio Pavón sobre Antoñito.

Ante estas tiernas palabras, la ‘Urraca’ contestó: “¡Ay, qué lindo!”.

Por otro lado, la expareja de Sheyla Rojas agregó que Antoñito, de 8 años, entiende que sus padres no están juntos y que cada uno ha seguido con su vida.

“Es como un hombrecito, él con Joi (Sánchez) se aman, se adoran. Él entiende que su mamá tiene su pareja y que yo tengo lo mío. Y que tendrá hermanitos, pero de diferente mamá y papá”, acotó.