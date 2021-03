Tras su llegada al Perú para ver a su menor hijo, Antonio Pavón declaró en exclusiva para el programa “Amor y Fuego”. Y es que el español viajó de emergencia desde España ante la ausencia de su expareja, Sheyla Rojas, quien está en México desde hace un mes.

“Ha venido para llevarse a su hijo”, comentó Rodrigo González, minutos antes de difundir las declaraciones del español.

Según adelantó “Peluchín”, el ex de Sheyla habló de “todo lo que piensa, todo lo que siente y lo que pasará con su hijo”, quien se habría quedado con la nana en Lima, mientras Sheyla pasea por Guadalajara.

Además, González aprovechó para mandarle su chiquita a Magaly, quien hace días se jactaba de tener las primicias.

“Tenemos imágenes antes que todos, primero que nadie, no hay plataforma ni show de televisión que al momento de hoy, tenga esta información que verás en adelante”, sostuvo.

Antonio Pavón en Amor y Fuego | diario OJO

El último viernes, Magaly Medina se mostró furiosa porque otro programa dedicado a espectáculos lanzó todos los audios que su reportero logró sacarle a Sheyla Rojas y no pusieron como fuente: “Magaly TV La Firme”, sino ATV.

Finalmente la “urraca” aseguró que ella trata de dar noticias que no salen en otros programas, por lo que espera que los demás se esfuercen. “Esfuercen a su equipo y luego jáctense. Estoy bien indignada. Yo trato de no coger noticia de otros. Así me siento orgullosa del trabajo que hago. Ahorita estoy agotada, porque vivimos más tiempo acá”.

