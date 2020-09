Antonio Pavón habló fuerte y claro sobre Sheyla Rojas, luego que se diera a conocer el viaje que realizó a España para verse con Luis Advíncula, además de la foto que ha escandalizado las redes sociales, pues se le ve en confianzas con el futbolista. Razón por la cual el español no tuvo reparos en manifestarse y darle con todo a la rubia.

“El tiempo me está dando la razón a mi y a mi hermana. Hablamos siempre de que nos preocupa mi hijo que estaba siempre solo con la nana y separado de toda la familia. Lo de Sheyla es un secreto a voces haciendo este tipo de viajes express”, señaló Pavón en declaraciones al programa “Amor y Fuego”.

Asimismo, el torero dejó sentado que no le importa lo que haga la madre de su hijo Antoñito. “A mi Lo que haga Sheyla me da igual porque yo ha hecho mi vida. Estoy con novia, tengo una relación bonita, formal, tengo mi trabajo, mi casa. Lo que haga Sheyla con su vida es su problema. pero como comprenderás yo estoy preocupado por mi hijo”, indicó.

Pavón hizo saber que “si ella siempre para de viaje, sino no estuviera yo ahí quien cuidaría ami hija. Lo que haga Sheyla no me importa. Lo que si me importa es mi hijo, pero el tiempo nos da la razón sin que yo esté haciendo (nada). Las cosas están cayendo por su propio peso”, acotó Pavón.