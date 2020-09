Antonio Pavón se encuentra atravesando uno de los momentos más felices e importantes de su vida, tras contraer compromiso con Joi Sánchez, con quien ya lleva dos años de relación sentimental.

El español sorprendió a su pareja entregándole el anillo de compromiso el mismo día de su cumpleaños número 28, cuando se encontraban celebrando en un lujoso yate, en presencia de amigos y familiares, en Costa del Sol, España.

“Conocí a Joi hace cuatro años en Lima. Fuimos los mejores amigos bastante tiempo y terminamos siendo muy enamorados. Ella es la mujer de mi vida. Estoy muy feliz y agradecido con Dios”, manifestó el exchico reality, sin querer entrar mucho en detalles sobre su futura boda.

Por su parte, la joven se viene mostrando en su cuenta oficial de Instagram muy feliz y emocionada con esta noticia, pues también considera que el español es el hombre de su vida.

“No tengo palabras para expresar lo feliz que estoy. Mis 28, mi mejor regalo de cumpleaños (imagen de un anillo). Gracias Dios por todo lo que me das. Me gustaría compartir este momento con mi mami, pero sé que ella a distancia me da su bendición, mi felicidad es su felicidad”, escribió Joi.

