¡Fuertes declaraciones! Antonio Pavón retornó a Lima para visitar a su pequeño Antoñito, fruto de su relación con Sheyla Rojas, y llevárselo a España a pasar una temporada con él y toda su familia.

El torero aseguró que en muy buenos términos llegó a un acuerdo con la exconductora de “Estás en Todas” para poder recoger a su hijo y enrumbar a su tierra natal.

Sin embargo, el exchico reality no pudo evitar ser consultado sobre la presunta infidelidad que habría cometido él en España hacia su novia Joi Sánchez.

“Yo estoy muy bien, muy feliz. Joi es el amor de mi vida. Nunca antes he estado enamorado y ahora estamos comprometidos. Estamos felices y tenemos una relación muy bonita. Nos conocimos siendo amigos y terminamos siendo enamorados”, comenzó diciendo.

“Ella me conoce a mi desde hace muchísimo tiempo... Yo en España he estado participando en diferentes realitys, me ha ido súper bien, y bueno cuando tú estás en el candelero se hablan muchas cosas, para bien, para mal... pero me va bien, estoy contento”, finalizó diciendo.

TE PUEDE INTERESAR