Anuel AA no solo es uno de los cantantes de música urbana más exitosos de los últimos años, también en uno de más controversiales del medio. El artista puertorriqueño, expareja de Karol G y actual novio de Yailin La Más Viral, ha dado de qué hablar por la reacción que tuvo cuando un DJ puso una canción de “La Bichota” en una discoteca en la que él estaba.

Este polémico hecho ocurre en medio de rumores de un distanciamiento de Yailin La Más Viral y la aparición de una joven que asegura que espera un hijo de Anuel AA. El video del reggaetonero puertorriqueño se ha hecho viral rápidamente porque está relacionado a Karol G.

El cantante fue registrado en un local nocturno en el que no reacciona de la mejor manera con el DJ del lugar, luego de que este optara por poner una canción de su expareja Karol G. La actitud del puertorriqueño ha sido cuestionada por los usuarios en las redes sociales y ha recibido todo tipo de comentarios.

Anuel AA tuvo una mala reacción con un DJ que puso una canción de “La Bichota” en una discoteca en la que él estaba (Foto: Anuel AA / Instagram)

LA VIOLENTA REACCIÓN DE ANUEL AA CUANDO UN DJ PUSO CANCIÓN DE KAROL G EN DISCOTECA

Anuel AA se encontraba en una discoteca con su novia Yailin La Más Viral pasándola bien. Rodeados de amigos, la pareja disfrutaba de la fiesta hasta que empezó a sonar una canción de Karol G.

Tal y como se muestra en el video, difundido por la cuenta de Instagram de Imperio Del Reggaeton Y Trap, la canción que sonó en la discoteca fue ‘Mamiii’ de “La Bichota” y Becky G, lo que generó una airada reacción de Anuel AA.

El cantante puertorriqueño no se lo tomó nada bien y agredió al DJ del lugar tirándole los hielos que tenía un su vaso. El hecho fue grabado por un asistente de la discoteca y difundido en las redes sociales.

Tony Rosario, DJ de la fiesta, conversó con Univisión para dar su versión de los hechos. El hombre afirmó que no se trató de algo intencional, sino que la gente en el lugar estaba pidiendo el tema ‘Mamiii’ de Karol G y Becky G.

“No es nada que yo planeé, él llegó de sorpresa, estábamos pasándola bien, yo lo vi y yo empecé a tocar la música de él. Pero la gente me estaba pidiéndome ‘Mamiii’ y es el público el que manda, es por eso que tuve que ponerla”, afirmó Tony Rosario.

Sobre la airada reacción que tuvo Anuel AA contra él, dijo: “Me tiró el hielo, me dio en la frente, no me hizo nada, no sentí mucho el hielo, lo que sentí fue el agua cuando me salpicó en la cara”.

Tony Rosario sostuvo que Anuel AA debió tomarlo de otra manera: “Pensé que el hombre era más profesional. Si hubiera sido yo, me perreo la canción con la mujer mía. Él sabe que cuando va a un sitio todas las cámaras están hacia él”, agregó.

Este incidente se da justo cuando los medios señalan un posible distanciamiento entre Anuel AA y Yailin La Más Viral, ya que de compartir todo en sus redes sociales y ser portada de la revista People en Español, los artistas se han alejado de sus cuentas de Instagram por casi una semana.

Además, Melissa Vallecilla, una joven de 28 años, afirmó que está esperando un hijo de Anuel AA, en conversación con el programa “El gordo y la flaca”. La mujer tiene seis meses de embarazo y hasta el momento el reggaetonero no se ha pronunciado sobre este tema.