El “hijo colombiano” del cantante mexicano José José apareció en el homenaje fúnebre que se viene realizado en México. Se trata de Manuel José - cuyo verdadero nombre es Brian Fanier Álvarez Rojas - y quien en el 2011 aseguró que era hijo del “Príncipe de la canción”.

“La última vez que conversamos fue hace cuatro años, me dijo para cenar, pero ya no pudimos vernos. Quedó muy pendiente esa cita”, dijo al programa un Nuevo Día de Telemundo.

“El amor y el vínculo entre nosotros fue tan fuerte que alcanzó a superar todas esas cuestiones que aún no son claras todavía, lo que yo siempre busque de él era su amor su cercanía y lo tuvimos a la perfección. Recuerdo su ternura y su trato paternal conmigo”, agregó.

No quiso confirmar si se sometería a una nueva prueba de ADN. Recordemos que el intérprete de “El Triste” se sometió a una prueba de ADN que resultó negativa, por lo que se mostró decepcionado. “Yo daba por hecho que Bryan podía ser mi hijo. No sé qué decir. Yo ya andaba planeando cómo volver a verlo, cómo juntarme con él allá en Colombia, porque él me aseguró que yo era su padre”, había dicho José José según el sitio Infobae.

“Yo aún le llamo padre porque eso es para mí”, comenta Manuel José, quien tiene un evidente parecido físico con el mexicano.

“Hicieron un show”

Manuel José asegura que los hijos del cantante hicieron un show de su muerte. “Lamentable, no existe una palabra para definir un show tan innecesario. Si las personas se pusieran de acuerdo y velaran por los interés primarios como darle una despedida... yo considero muy indigno el trato a su cuerpo, de cremar los restos, eso ni siquiera es aceptado por la Iglesia”; comentó.