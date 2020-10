El empresario árabe, Yaqoob Mubarak, sorprendió a todos al anunciar que el Gobierno peruano le prohibió el ingreso al territorio nacional por motivos que no ha querido explicar.

“A todas mis familias peruanas: lamento mucho comunicarles que después de todo lo que he hecho por mi segunda Patria, Perú, ahora no tengo permitido entrar a Perú debido a motivos que daré a conocer cuando todo se esclarezca”; comunicó a través de su cuenta de Instagram.

El árabe indicó que está iniciando las gestiones para revertir esta decisión: “Estoy haciendo todo lo posible por revertir esto, pero si no puedo regresar, no podré cumplir con todo lo que he prometido”.

El último escándalo de Yaqoob Mubarak en el Perú

A inicios de este 2020, Magaly Medina cuestionó la procedencia de la supuesta fortuna de Mubarak, ya que solo encontraron que es dueño de una pequeña empresa de chocolates.

“Ya lo hemos googleado un montón, no lo encontramos por ningún lado, solamente una tiendecita de chocolate en Baréin y que de verdad acá hay tiendas de chocolates más grandes que esas. Además, las dueños de esas tiendas de chocolates no tienen para repartir, por aquí y por allá, dinero”, señaló la conductora de TV.

