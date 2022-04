El reguetonero Arcángel se ha visto envuelto en una nueva polémica luego de anunciar que no quiere visitar Venezuela para hacer una gira en ese país. Pese a las duras críticas que surgieron en las redes sociales, el cantante dejó bastante clara su postura de excluir a dicha nación pese a tener varias presentaciones en países latinoamericanos.

MÁS INFORMACIÓN: Así reaccionó Arcángel al conocer la muerte de su hermano

La controversia inició el pasado martes 19 de abril cuando Arcángel grabó un video en el cual manifestó que no ofrecerá ningún show en Venezuela. En por ello que les pidió a los promotores de dicho país que no lo llamen y que no le ofrezcan dinero pues nada cambiará su decisión.

El rapero, conocido por temas como “Si se da”, “Sigues con él”, “Me acostumbré”, entre otros, afirmó que no visitará el país sudamericano hasta que la situación política cambie. Eso sí, aseguró que la primera vez que pise Venezuela ofrecerá un concierto gratis para “dar alegría a un pueblo libre”.

MÁS INFORMACIÓN: Qué pasó con la mujer que provocó la muerte del hermano de Arcángel por conducir ebria

El reguetonero Arcángel fue internado en Estados Unidos, tras sufrir preinfarto. (Foto: @arcangel)

¿POR QUÉ ARCÁNGEL NO QUIERE IR A VENEZUELA?

A través de sus redes sociales, Arcángel compartió un video en el que anunció que no ofrecerá ningún show en Venezuela pese a tener varias presentaciones en países latinoamericanos. Esto desató una serie de criticas y cuestionamientos que lo han convertido en el centro de la polémica.

“Esto es para la gente de Venezuela. Les voy a decir algo a los promotores de Venezuela: ya yo fui bien claro, hasta que no salga ese hombre de ahí no voy a ir para allá”, dijo en su video.

Arcángel explicó que no visitará Venezuela mientras Nicolás Maduro siga siendo el presidente de ese país, pues para él no es posible hacer un concierto en un lugar donde hay alguien en el poder que tiene a los venezolanos “pasando trabajo”.

“Tienen a uno de los países favoritos de uno pasando trabajo y yo no estoy de acuerdo con toda esa cosa”, afirmó en el clip.

El intérprete de 36 años fue tajante al señalar que no quiere más llamadas de productores para negociar una presentación en Venezuela y que no le importa todo el dinero que le ofrezcan. “Dejen de estar llamándome, ofreciéndome dinero, yo no voy a ir para allá”, aseguró.

En esa misma línea, Arcángel sostuvo que la primera vez que vaya a Venezuela va a ser gratis para dar alegría a un pueblo libre. Esto, claro, siempre y cuando la situación política del país.

“Yo lo dije: la primera vez que vaya a Venezuela va a ser gratis, no voy a cobrar un peso, no me interesa un centavo, pero voy a dar alegría a un pueblo libre”, agregó.

Tras las palabras de Arcángel, el cantante venezolano Omar Enrique catalogó al reguetonero estadounidense de ridículo y que nadie en Venezuela lo necesita.

“Tú eres un ridículo, aquí en Venezuela nadie está pendiente de ti, ni nadie quiere saber de ti, ni nadie te anda buscando, ni tú eres una necesidad para el pueblo venezolano. Eres un ridículo, un estúpido. O sea, de verdad da pena ajena que tú grabes eso”, le dijo Omar Enrique al rapero.