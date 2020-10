Armando Manzanero será reconocido en los Billboards Latin Music Awards, y confiesa que prefiere recibir los premios en vida, y no después de muerto. “Yo me siento muy realizado, muy feliz de que sea en vida, todo a tiempo. Prefiero esto a que hagan un homenaje cuando estoy desde otro plano viendo, recogerlo en mano propia y no que lo recojan mis deudos”, comentó Manzanero.

El compositor también dijo que está muy preocupado por la situación actual por el coronavirus, y hablando en específico en el aspecto musical, dijo que los conciertos virtuales no le agradan: “Son más fríos que las nalgas de un pescador alasqueño” ya que no le motiva cantarle a las cámaras, pues se necesita el contacto directo con el público.

El gran compositor yucateco será reconocido por su carrera y sus grandes éxitos en la ceremonia que se celebrará el próximo 21 de Octubre en Sunrise, Florida, recibiendo el Premio a la Trayectoria Artística.