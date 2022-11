En julio de 2022, la muerte de Walther Lozada, legendario líder de Armonía 10, enlutó a la industria musical de nuestro país, sin embargo, una nueva polémica mancha la trayectoria de la agrupación de cumbia.

La esposa e hijos del recordado productor musical anunciaron la creación de la orquesta ‘Walther Lozada & orquesta... el legado continúa’, esto luego de denunciar que los accionistas de Armonía 10 les cerraron las puertas.

La formación de la nueva agrupación se da tras las múltiples acusaciones de los deudos del productor, quienes aseguran que no se les permite decidir sobre el futuro de Armonía 10 pese a que Walther Lozada era dueño del 35% de la empresa.

Bianca Lozada, hija del fundador de Armonía 10, se mostró indignada al señalar que a los herederos del músico se les ha impedido ser parte de las decisiones que viene tomando la empresa administradora del grupo.

“El día lunes que fue la primera convocatoria ellos no llegaron a la reunión, hoy era la segunda convocatoria y no han dejado ingresar a nuestro abogado, el doctor Luis Alberto Tudela Varela. El doctor ha estado tocando la puerta desde la mañana, ha tenido impedimento de ingreso, y nos han enviado una dirección errada. No voy a permitir más atropellos con mi familia, Walther Lozada ha hecho Armonía 10 y es totalmente bajo que a nosotros, los hijos, nos estén negando los derechos”, señaló la hija del fallecido productor.

“Walther Lozada & orquesta... el legado continúa” realizará su debut en Piura para luego realizar una gira por todo el Perú con todos los éxitos que Lozada ha dejado para el recuerdo como “Me emborracho por tu amor”, “Cervero”, “Juraré no amarte más”, “La duda”, “Hasta las 6 de la mañana”, entre otros.

“Jamás pensamos que todo terminaría así. Pero también es cierto que nuestro padre fue un grande. A veces cuando ya no se puede llegar a un acuerdo, es mejor dar un paso al costado y mirar hacia el horizonte. Papá era de esos, siempre enfrentaba los problemas y encabezaba el barco en las buenas y en las malas. Hoy nos enrumbamos en un nuevo barco que lleva su nombre y por el que daremos la vida, así como él lo hizo. Ya iremos informando sobre las presentaciones”, finalizó Bianca Lozada.