La temporada circense más esperada del año regresa a Lima con una propuesta internacional que reúne a más de 50 artistas de distintos países, orquesta en vivo, actos aéreos y una puesta en escena de gran formato inspirada en el universo.

Se trata del Gran Circo de Ucrania, que presentará el espectáculo “ZIRKA” del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club (Surco), con funciones para toda la familia.

Inspirado en la inmensidad del universo y la idea de un cielo lleno de estrellas, “ZIRKA” propone un viaje visual y sensorial donde cada artista representa una estrella dentro de una gran constelación circense. La palabra “Zirka”, que significa “estrella” en ucraniano, da nombre a una propuesta que fusiona tradición, tecnología y una puesta en escena diseñada para transportar al público a un mundo de fantasía.

El espectáculo reúne a artistas provenientes de Ucrania, República Checa, Francia, España, Italia, Israel, entre otros, que llegan a Lima tras presentarse en festivales y escenarios circenses internacionales donde han sido reconocidos con premios de oro y plata.

Entre los actos estelares destacan los trapecios volantes dobles de Flying Henríquez, ganadores del Festival Internacional de Circo de Massy. También participa el dúo español Sky Skater, con una combinación de patinaje acrobático y disciplinas aéreas.

Uno de los momentos más emotivos estará a cargo de Duo Adventures, integrado por una madre ucraniana y su hija, con un número de aro aéreo que resalta la transmisión del arte circense entre generaciones. La propuesta se complementa con actos de equilibrio, malabarismo, fuerza y humor.

La experiencia incluye orquesta en vivo, ballet, vestuarios de gran despliegue visual, iluminación y dirección artística diseñada para recrear la atmósfera del firmamento. Con esta producción, el Gran Circo de Ucrania reafirma su presencia en la temporada limeña con un espectáculo de gran formato.

La temporada se presentará del 10 de julio al 16 de agosto en la Explanada Tribuna del Jockey Club de Surco. Las entradas están a la venta en Teleticket y en boletería.