“Conciencia” es el nombre de la exposición del artista peruano Ciro Palomino, conformada por una serie de ilustraciones que tratan sobre la guerra y sus consecuencias, el cambio climático, la libertad de expresión, la emigración, la educación, entre otros temas sociales; enfocados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

“Conciencia” tuvo su primera exposición en 2017 en la sede de la ONU en Nueva York, luego de ganar los premios de la ONU (2016) y Unesco (2017).

En el año 2017, el también diseñador de diario OJO, logró realizar su primera exposición individual en Lima, llamada “Conciencia y una nueva esperanza”. En 2018, regresó a Nueva York para realizar la muestra “Awareness / Conciencia”, organizada por la Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas, que tuvo lugar en la sede de la ONU.

Del 2019 a la fecha Ciro ha continuado realizando exhibiciones sobre la misma temática en diferentes partes del mundo. Este año, Palomino recibió la invitación de la Embajada del Perú en Japón para llevar a cabo la exposición “Conciencia”. Actualmente, las obras de Ciro están expuestas en la Universidad de las Naciones Unidas, en la ciudad de Tokio, y podrán ser visitadas hasta fines de septiembre.

El artista peruano Ciro Palomino visitó el Domo de Genbaku, en la ciudad de Hiroshima. Es la estructura del único edificio que permaneció en pie cerca del lugar donde explotó la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945. FOTO: Ciro Palomino.

VISITA A HIROSHIMA Y NAGASAKI

Ciro viajó hasta Japón para el armado de la exposición y tuvo la oportunidad de visitar las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. En cada una de las alcaldías de ambas ciudades donó dos de sus obras inéditas, inspiradas en estos lugares emblemáticos que sufrieron los estragos de la caída de las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial.

La obra “Paz de Hiroshima, Florecer” fue donada y recibida por el sr. Kazumi Matsui, alcalde de Hiroshima. La obra está inspirada en el Domo de Genbaku, la estructura del único edificio que permaneció en pie cerca del lugar donde explotó la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945. Un símbolo internacional que aboga por la abolición de las armas nucleares y una paz mundial duradera.

Obra de Ciro Palomino titulada “Paz de Hiroshima, Florecer”. Esta ilustración está inspirada en el Domo de Genbaku, la estructura del único edificio que permaneció en pie cerca del lugar donde explotó la primera bomba atómica el 6 de agosto de 1945. FOTO: Ciro Palomino.

En tanto, la obra “Paz de Nagasaki, Florecer” también fue donada y la recibió el sr. Shiro Suzuki, alcalde de Nagasaki. Está inspirada en la catedral de la Inmaculada Concepción. La bomba nuclear estalló a quinientos metros de altura y a medio kilómetro de la catedral Urakami Tenshudo (nombre japonés con el que se conoce a este templo católico), cuyas agujas habían sido tomadas como punto de referencia por los pilotos del B-29 que descargó la bomba de plutonio, llamada “Fat Man”.

Obra titulada “Paz de Nagasaki, Florecer”, ilustración de Ciro Palomino que está inspirada en la catedral de la Inmaculada Concepción. La bomba nuclear estalló a quinientos metros de altura y a medio kilómetro de la catedral Urakami Tenshudo (nombre japonés con el que se conoce a este templo católico), cuyas agujas habían sido tomadas como punto de referencia por los pilotos del B-29 que descargó la bomba de plutonio, llamada "Fat Man". FOTO: Ciro Palomino.

Este viaje a Japón también le dio la oportunidad a Ciro Palomino de conocer al señor Mimaki, uno de los sobrevivientes de la caída de la bomba atómica y ganador del Premio Nobel de la Paz 2024.

“Fue un gran honor conocer al señor Mimaki. Le enseñe las obras de ‘Conciencia’ y quedó encantado, en especial por las obras: ‘Paz de Hiroshima, Florecer’ y ‘Paz de Nagasaki, Florecer’. Mayormente las obras causan tristeza, ya que es una manera de encontrar reflexión en las personas, pero las obras ‘Florecer’ son lo contrario, transmiten paz y esperanza”, explica Ciro a diario OJO.

“El señor Mimaki habla japonés, mediante una traductora me comento que desearía usar las obras en sus mensajes de paz. Yo, muy encantado, le dije que las obras son suyas. Yo creo que el arte conceptual contemporáneo puede cruzar fronteras, rompiendo la barrera del idioma, convirtiéndose en un mensaje de lenguaje universal de paz”, reflexiona Ciro.

TRAYECTORIA

Las obras de Ciro Palomino apelan a la reflexión y a tomar conciencia de los hechos que afectan a la humanidad y el desarrollo del planeta. La exposición “Conciencia” ha sido vista por más de 200 mil personas entre los años 2019 y 2022, ha recorrido diferentes espacios de Río de Janeiro, São Paulo y otras 12 ciudades brasileñas.

Las piezas que expone Ciro en “Conciencia” no necesitan interpretación alguna, pues como señala él mismo, “cada obra es un personaje imaginario que nos cuenta su problema”, en el cual “el arte permite construir caminos de reflexión”. La muestra “Conciencia” ha visitado países como Estados Unidos, Brasil y Seúl.

Además de su trabajo individual, Ciro ha participado en exposiciones colectivas internacionales sobre el cartel en diversos países, incluyendo Suiza, Brasil, China, Irán, Turquía, Corea del Sur y México, lo que refleja su compromiso y proyección en el ámbito artístico global.

De esta manera, su obra continúa contribuyendo al diálogo sobre temas importantes a nivel social y cultural. Para conocer más del trabajo de Ciro Palomino, pueden visitar su cuenta en Instagram @ivanciropalominoart https://www.instagram.com/ivanciropalominoart/