Jeanette Karam, expareja de Eleazar Gómez, habló en exclusiva con el programa “Ventaneando” y contó haber sufrido el mismo grado de violencia que ha vivido Tefi Valenzuela. “Yo tuve una relación de 1 años, 6 meses y termine mi relación a principios de septiembre de este año y sufrí violencia física y psicológica de parte de Eleazar”.

Contó que tuvo las mismas heridas que Tefi Valenzuela, pero a diferencia de la modelo peruana, a ella nadie la ayudó. “Así como Tefi está en las fotos, así estuve yo, solo que ella tuvo la suerte de que los vecinos donde vive Tefi la ayudarán, en cambio los vecinos donde vivía él me cerraron la puerta en la cara cuando les pedía ayuda”.

“La primera vez que me agredió yo estaba muy asustada, nadie te prepara. Eleazar nunca antes se había portado así conmigo. Yo no sabía de dónde venía eso. Le pedí ayuda a los vecinos, me escapé de su departamento pero me cerraron la puerta en la cara”, agregó.

Jeanette Karam agregó que trató de ayudar a Eleazar llevándolo a psicólogos y psiquiatras, pero no logró conseguir algún cambio. “Yo siento que son como ataques. En los primeros ocho meses fue el hombre perfecto, el más caballeroso, hasta hablaba de casarnos y pensé que había encontrado algo especial, pero creo que al final los enfrentamientos venían por parte de sus celos, sus inseguridades. Yo lo intenté ayudar porque me dijo que nunca le había hecho esto a otra mujer”.

“Yo sufrí tres ataques así de fuertes, de violentos, tuvimos otros pero no de mucha intensidad. Él me manipuló sin darme cuenta. Me hacía creer que yo tenía la culpa”, resaltó.

