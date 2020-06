Yahaira Plasencia admitió que su primera reacción al conocer que Daniela Darcourt iba a trabajar con Sergio George, fue de sorpresa.

En enlace en vivo con “En boca de todos”, la salsera demostró estar atenta al programa de Magaly Medina a pesar que ella está en Rusia.

En ese sentido, se refirió a los comentarios que hizo la “urraca” tras conocer que Sergio George trabajará con Amy Gutiérrez y Yahaira Plasencia.

“(Magaly Medina) siempre trata de desunir, como que Yahaira se pone las pilas porque Daniela y Amy le serruchan el piso, cuando no es así”, aseguró la “reina del totó”.

Según Yahaira Plasencia, ella sí sabía que Amy Gutiérrez iba a trabajar con el productor cubano: “El tema con Amy yo ya lo sabía hace tiempo porque Sergio me comentó que quería hacer algo con Amy”.

Quedó en shock

Sin embargo, Yahaira Plasencia admitió que quedó muy sorprendida cuando su equipo de trabajo le informó que Sergio George iba a producir una canción de Daniela Darcourt junto a Tito Nieves.

“Con Daniela sí me tocó de sorpresa porque no vi el ‘live’ pero mi equipo de trabajo me lo dijo, Sergio también me lo comentó y bien, o sea, Sergio es productor”, comentó al respecto.

Por su parte, Tula Rodríguez comentó que “el Perú no solamente es Yahaira Plasencia”.

