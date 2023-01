El exchico reality Diego Rodríguez se habría distanciado de Valery Revello, pese a que oficializaron su relación hace pocas semanas. Esta vez, el galán de TikTok fue visto otra vez con la reconocida actriz venezolana Gaby Espino.

El programa Amor y fuego mostró los videos que Gaby Espino publicó en Instagram Stories junto al modelo peruano. Ambos asistieron juntos a un concierto en la Ciudad de México, mientras que Valery Revello fue vista sola en el sur de Lima.

“No sabemos que se han peleado, solo que la hemos visto ya dos fines de semana a Valery sola por el sur”, dijo Gigi Mitre. “Yo siento que la Gaby Espino está muy entusiasmada con Diego Rodríguez, lo cuelga, lo etiqueta, lo pone; y Diego no, Diego no repostea las publicaciones que hace Gaby Espino. ¿Por qué, entonces? ¿La tiene de plan B a Gaby Espino?”, cuestionó ‘Peluchín’.

En ese sentido, Gigi Mitre afirmó que tiene sentido que Gaby Espino esté ‘entusiasmada’ con Diego Rodríguez, pues es muy guapo. “Todo bien, mientras no abra la boca. Mira, con esa cara tú puedes conquistar el mundo”, dijo ‘Peluchín’.

“Hasta galán de novela”, afirmó Gigi Mitre. Sin embargo, Rodrigo González dejó entrever que Diego Rodríguez no es carismático: “Por eso te digo, si Esto es guerra no te vuelva a convocar y prefieren llamar a Raúl, por algo será ¿no?”.

“Una vez le pregunté a Peter eso ‘¿Diego no funciona?’, le digo, en una conversación que tuvimos en algún momento, ‘¿por qué no lo vuelves a llamar?’”, contó. “No, no funciona, es guapo, pero no funciona”, le respondió Peter Fajardo.

Fuente: Willax Televisión

