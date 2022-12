La exesposa de Sergio Peña, Valery Revello, y su actual enamorado, el modelo Diego Rodríguez, sorprendieron al realizar un reto de TikTok en el que mencionan las cosas que no les gustan de ellos. En el video, la pareja hizo varias confesiones que sorprendieron a sus seguidores.

“A mí no me gusta que cuando te digo algo, o sea, el 90% de lo que te digo es bonito y tú te agarras del 10%, del 1% malo de la historia y te centras en eso”, le dijo Diego Rodríguez a Valery Revello.

“A mí no me gusta que seas orgulloso, que cuando nos peleamos no me hablas mucho rato y de verdad lo odio (...) siempre soy yo la que te tiene que hablar para arreglar”, reclamó la expareja de Sergio Peña. “No, he mejorado”, aseguró el exchico reality.

“Es que no hay nada más que no me guste de ti... ya, no me gusta que tú le haces bastante caso a los comentarios de la gente”, dijo Diego Rodríguez. “Qué te pasa, cómo me ca*** y me quemas. No le hago caso a los comentarios”, aseguró Valery Revello. “O sea, no es que le hagas caso, pero siento que te cambian el mood (humor)”, acotó Diego.

La influencer también reclamó a su chico por mostrar su cuerpo en redes sociales: “A mí me molesta que salgas desnudo en todas tus redes, siempre sin polo, no me gusta”. “A mí me molestaría que salgas desnuda a la calle siempre, así, una bomba (...) pero realmente no me molesta porque así eres, así te conocí y me encanta que seas una bomba”, le dijo su novio.

Al terminar el video, Diego Rodríguez agregó otra cosa que no le agrada de su pareja: “No me gusta que no te guste abrazarnos sudados”. “No me gusta que digan que tienes cara de fumón cuando ni siquiera fumas”, comentó Valery Revello entre risas.

Fuente: TikTok Valery Revello

